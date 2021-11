Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Problematische Covid-19-Varianten seien belastend, aber nicht überraschend, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich von Omikron mit seinen zahlreichen Mutanten. Die Impfwirkung dagegen sei vermutlich geringer, was die Bedeutung von "Booster"-Auffrischungen sowie Varianten-spezifischen Impfseren unterstreiche. Shu geht davon aus, dass der mRNA-Ansatz, den auch Biontech nutzt, letztlich aus der Pandemiekrise herausführen wird./ag/gl

