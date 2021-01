Berenberg hebt Boeing auf 'Hold' und Ziel auf 215 Dollar

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Boeing von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 150 auf 215 US-Dollar angehoben. Die Wiederaufnahme der 737 Max-Auslieferungen im Dezember markiere einen positiven Wendepunkt hinsichtlich der finanziellen Erholung des Flugzeugbauers, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen und sieht die Aktie mittelfristig als fair bewertet an./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.