Berenberg hebt Ziel für LEG Immobilien auf 140 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 131 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen den Berliner Mietendeckel lasse an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und dürfte die generelle Diskussion über zukünftige Regulierungen beeinflussen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ihr Einfluss auf die Gewinne der Immobilienunternehmen dürfte ab dann dem kommenden Jahr deutlicher werden./gl/mis

