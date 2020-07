Berenberg hebt Ziel für Siltronic auf 80 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic nach Quartalszahlen von 75 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Wafer-Hersteller habe beim operativen Gewinn (Ebit) die Erwartungen in beeindruckender Weise übertroffen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Lagerbestände der Kunden könnten jedoch im zweiten Halbjahr belasten./bek/ajx

