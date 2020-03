Bericht: Softbank-Ausverkauf soll den Verkauf von Milliarden von Alibaba-Aktien einschließen

Softbank erwägt den Verkauf eines Teils der massiven Beteiligung an Alibaba als Teil ihres Plans, 41 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Vermögenswerten zu beschaffen.

Unter Berufung auf eingeweihte Personen meldet Bloomberg, dass Softbank beabsichtigt, etwa 14 Milliarden US-Dollar seiner Anteile an Alibaba, dem chinesischen E-Commerce-Riesen, zu verkaufen. Quellen deuten darauf hin, dass Softbank durch den Verkauf eines Teils seiner 120 Milliarden US-Dollar-Beteiligung zwischen 12 und 15 Milliarden US-Dollar aufbringen will. Es ist nicht klar, über welchen Zeitraum Softbank Aktien von Alibaba verkaufen wird.

Um die verbleibenden Milliarden aufzubringen, überlegt Softbank auch, seine Beteiligung am Telekommunikationsgeschäft der SoftBank Corp. in Japan und einen Teil seiner Beteiligungen an Sprint zu verkaufen - sobald die Fusion mit T Mobile abgeschlossen ist.

Am Montag überraschte Softbank die Investoren mit der Ankündigung eines 41 Milliarden US-Dollar schweren Plans zum Verkauf von Vermögenswerten, um die Schulden zu reduzieren und Aktien zurückzukaufen. Als Teil der Initiative verpflichtete sich Softbank, Aktien im Wert von 18 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Softbank sagte nicht, welche Vermögenswerte man zu verkaufen gedenkt, sagte aber, dass die Maßnahmen es dem Technologieunternehmen ermöglichen würden, seine Bilanz zu stärken und seine Schuldenlast “erheblich” zu senken.

Der Schritt erfolgt, da Softbank sich dem Druck von Investoren wie Elliott Management ausgesetzt sieht, das vor kurzem eine beträchtliche Beteiligung an dem japanischen Unternehmen aufgebaut hat. Die Investoren sind mit den Investitionen des Vision Fund nicht zufrieden, die zu Milliardenverlusten geführt haben. Das neu angekündigte Aktienrückkaufsprogramm in Höhe von 18 Milliarden US-Dollar kommt zu den letzte Woche angekündigten Aktienrückkäufen in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar hinzu.

