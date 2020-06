BERKSHIRE HATHAWAY - Es wird eng für die Bullen

Die Aktie von Berkshire Hathaway markierte im Januar 2018 ein Allzeithoch bei 224,07 USD. Nach einer längeren Konsolidierung kam es im Dezember 2019 zu einem Ausbruch nach oben. Anschließend kletterte der Wert auf ein Rekordhoch bei 231,61 USD. Im Februar 2020 fiel er krachend unter das alte Allzeithoch zurück. Dieser Rückfall war der Beginn eines größeren Abverkaufs auf das 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit Februar 2009 bei 160,26 USD zurück.

Von dort aus erholte sich die Aktie zwar deutlich, scheitert aber in dieser Woche am 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 204,06 USD. Noch ist der Aufwärtstrend seit Mitte März bei aktuell 171,27 USD intakt.

Neue Kauf- oder neue Verkaufswelle?

Das Chartbild der Berkshire Hathaway - Aktie hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Der Aufwärtstrend seit März ist stark gefährdet, aber noch nicht gebrochen. Kommt es zu einem Bruch dieses Trends, dann könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 160,26-159,50 USD kommen. Sogar neue Tiefs und Abgaben in Richtung 116,17 USD wären dann zu befürchten. Erst ein Ausbruch über 204,06 USD wäre ein Befreiungsschlag und würde einen Anstieg an das Allzeithoch ermöglichen.

Berkshire Hathaway Inc.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)