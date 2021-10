BERKSHIRE HATHAWAY - Kaufwelle möglich

Die Aktie der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Nach dem Korrekturtief bei 159,50 USD aus dem März 2020 startete eine besonders starke Rallyphase innerhalb der langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 10. Mai 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 295,08 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei fiel er im Tief auf 270,73 USD zurück und näherte sich damit der Unterstützung um 267,50 USD stark an.

Am 20. September 2021 näherte sich die Aktie diesem Tief noch einmal stark an und bildete einen kleinen Doppelboden aus. Am Donnerstag übersprang der Wert diese Nackenlinie bei 281,38 USD. Gestern fiel die Aktie in das Gap und minimal unter die Nackenlinie. Das Gap ist aber noch teilweise offen, die Oberkante liegt bei 280,39 USD. Bei 279,84 USD liegt noch der EMA 50.

Kaufwelle noch immer möglich

Die gestrigen Verluste in der Aktie von Berkshire Hathaway waren relativ groß und führten die Aktie leicht unter wichtige Unterstützungen. Aber noch ist der Rückfall nicht signifikant. Erst mit einem Rückfall unter dem EMA 50 auf Tagesschlusskursbasis würde das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wäre mit einem Rücksetzer gen 270,63-267,50 USD zu rechnen. Solange sich der Wert aber über EMA 50 behauptet, besteht die Möglichkeit zu einer weiteren Rally in Richtung 291,77 USD. Damit würde die Aktie ihren Abwärtstrend seit Mai 2021 überwinden. Sollte sie nicht nur kurzzeitig über diesen Trend ansteigen, sondern sich auch darüber etablieren, dann ergäbe sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 310 USD.

Berkshire Hathaway Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)