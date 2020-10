Bernstein belässt Intel auf 'Underperform' - Ziel 45 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit Blick auf den Verkauf der Flashspeicher-Sparte an die südkoreanische SK Hynix auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Der Schritt sei kein Schock, nachdem Intel-Chef Bob Swan wenig Interesse an dem Bereich bekundet habe, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil sei die Struktur der Transaktion recht merkwürdig und bedeute keinen klaren Schnitt./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 04:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

