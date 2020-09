Bernstein belässt Pernod Ricard auf 'Outperform' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Auch wenn das vierte Geschäftsquartal und das Gesamtjahr des Spirituosenherstellers sehr schwach gewesen seien, hätten die Zahlen dennoch weitgehend seinen und den vom Konzern veröffentlichten Zielen entsprochen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei zugleich sehr zurückhaltend gewesen./ck/jha/

