Bernstein hebt Ziel für AB Inbev auf 69 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 65,70 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen der Getränkekonzerne seien im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In den neuen Schätzungen und erhöhten Kurszielen berücksichtigt er eine mittelfristige Rückkehr zur Normalität./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 07:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.