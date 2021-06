Bertelsmann übernimmt 25 Prozent an brasilianischer Afya

Frankfurt (Reuters) - Der Medienkonzern Bertelsmann baut mit dem Einstieg bei Afya sein Engagement im Bildungssektor in Brasilien aus.

Für 500 Millionen Euro erwerbe Bertelsmann einen Anteil von 25 Prozent sowie 46 Prozent der Stimmrechte an Afya, wie der Gütersloher Konzern am Dienstag mitteilte. Die an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistete Afya ist der führende Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung in Brasilien und setzte 2020 rund 200 Millionen Euro um. Bertelsmann hat eigenen Angaben zufolge Afya mit gegründet und aufgebaut. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.