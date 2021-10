Besitzt die Daimler-Aktie eine der nachhaltigsten Dividenden? Na ja, das ist eine bessere DAX-Alternative!

Besitzt die Daimler-Aktie eine der nachhaltigsten Dividenden im DAX? Natürlich müssen wir definieren, was wir unter diesem Begriff verstehen. Wir können beispielsweise Faktoren wie das Ausschüttungsverhältnis würdigen. Oder auch die Jahre mit mindestens im Vorjahr gezahlter Ausschüttungen. Möglicherweise auch die Dividendenrendite, wenn wir es so wollen.

Ein deutschsprachiges Börsenmedium hat jetzt unter anderem darüber berichtet, dass die Daimler-Aktie unter Verweis auf Kriterien der Landesbank Baden-Württemberg eine der nachhaltigsten Dividenden besitzen würde. Dabei geht es unter anderem um Kriterien wie die Dividendenrendite, das Ausschüttungsverhältnis, das Wachstum, Gewinnwachstum und noch einige andere Dinge. Unterm Strich steht ein ziemlich intransparentes Fazit von 67,2 Punkten als Gesamtwertung, was zu dieser Einschätzung führe.

Ganz ehrlich: Ich würde den DAX-Autobauer nicht als eine Aktie mit einer nachhaltigen Dividende bezeichnen. Natürlich habe ich dafür auch meine Gründe.

Daimler-Aktie & die nachhaltige Dividende: Schwierig

Es ist natürlich auch bei der Daimler-Aktie ein wenig so, dass man unterschiedliche Ergebnisse mit unterschiedlichen Blickwinkeln erreichen kann. Wer als Investor beispielsweise auf ein Ausschüttungsverhältnis von voraussichtlich 40 % für das kommende Jahr blickt, kann hier eine hohe Punktzahl vergeben. Auch eine Dividendenrendite von über 5 % mag vielleicht attraktiv erscheinen. Aber sind das wirklich die Faktoren, die eine nachhaltige Dividende prägen sollten? Auch mit Blick auf die Vergangenheit und vor allem die Zukunft?

Ich jedenfalls sehe unternehmens- und sogar aktienorientiert andere Faktoren, die mich mit der Nase rümpfen lassen. Beispielsweise eine dicke, fette Dividendenkürzung ausgehend von 3,25 Euro für das Geschäftsjahr 2018 auf 0,90 Euro für das Jahr 2019. Schon im Jahr davor ist die Ausschüttungssumme übrigens von 3,65 Euro auf 3,25 Euro gesenkt worden. Was sagt das bitte über die Nachhaltigkeit aus? Für mich: Eher wenig.

Viele weitere Annahmen sind deshalb für mich Makulator. So spricht die Analyse mit Blick auf die Daimler-Aktie und die Dividende von einem Wachstum bei den Ausschüttungen. Sogar 60 Punkte hat es in dem Ranking für die Erhöhung gegeben. Bislang würde ich sagen: Ich sehe eher eine Kürzung, die selbst bei einer zuletzt gezahlten Dividende von 1,35 Euro weiter anhält. Man kann über die Kriterien daher trefflich streiten.

Für die Nachhaltigkeit der Dividende der Daimler-Aktie ist zudem das operative Geschäft relevant. Der DAX-Zykliker hat in einer Wirtschaftskrise erneut gezeigt, dass das operative Geschäft einbricht. Als Zykliker kann man möglicherweise wenig dafür. Die Ausschüttung jedoch aufgrund von wirklich kurzfristigen Zahlen als nachhaltig zu bezeichnen, das halte ich für einen Fehler. Wobei ich denke, dass eben genau die Vergangenheit sehr deutliche Indikatoren für diesen Fehler besitzt.

Bessere Alternative: DAX-Aktie Münchener Rück

Für mich eine deutlich bessere Alternative im DAX als die Daimler-Aktie mit der „nachhaltigen Dividende“ ist für mich die Aktie der Münchener Rück. Hier sehen wir eine tadellose Historie mit einer seit dem Jahre 1969 ungekürzten Dividende. Sowie einem moderaten, relativ beständigen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für das vergangene Jahrzehnt. Mit einer Dividendenrendite von knapp über 4 % ist hier ebenfalls eine interessante Einkommenslage gegeben.

Im Endeffekt finde ich es manchmal wirklich fatal, welche Kriterien für eine nachhaltige Dividende herangezogen werden. Der jüngste Beitrag bezogen auf die Daimler-Aktie zeigt mir das zumindest erneut.

