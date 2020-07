Besser als ETFs: Drei Aktien, die 2020 richtig Gas geben!

Aktien, die 2020 richtig Gas geben, gibt es mittlerweile einige. Und obwohl wir uns immer noch in einer der schwersten Krisen seit Jahrzehnten bewegen, kennt der Aktienmarkt nach einer kurzen „Coronakorrektur“ nur noch eine Richtung: nach oben.

Für Außenstehende mag dies etwas verwirrend sein, und das ist es auch. Aber aufgrund der zu erwartenden Geldschwemme sowie des Anlagenotstands gibt es wahrscheinlich wenig Alternativen, die aktuell attraktiver erscheinen.

Die Anzahl der Unternehmen, die sich seit Jahresanfang mehr als verdoppelt haben, nimmt stetig zu. Weltweit gibt es mittlerweile über 60 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. US-Dollar, auf die dieser Sachverhalt aktuell (Stand: 06.07.2020) zutrifft. Es gibt wohl wenige ETFs, die eine solche Performance aufweisen.

Aktien, die 2020 richtig Gas geben!

Drei Aktien, die sich darunter befinden und ein ebenso boomendes operatives Geschäft aufweisen, sind HelloFresh, Fastly und Etsy . Lasst uns mal schauen, worum es sich bei diesen drei Unternehmen handelt.

1. HelloFresh-Aktie

Bei HelloFresh handelt es sich um einen Versender von Kochboxen, die im Abo-Modell vertrieben werden. Das Berliner Start-up erfreute sich - besonders in der Coronahochphase, in der viele Menschen den Gang in den Supermarkt mieden - über einen zusätzlichen Nachfrageschub.

So wurde im ersten Quartal 2020 die Anzahl der aktiven Konsumenten um 68,4 % auf 4,2 Mio. erhöht, und auch die Umsatzerlöse stiegen mit einem Anstieg von 66,4 % auf 700 Mio. Euro ähnlich stark. Und so soll es auch weitergehen.

Aufgrund der starken Nachfrage erwartet der Vorstand nun, dass sich die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2020 um 40 bis 55 % erhöhen. Zuvor wurde hier ein Wert zwischen 22 und 27 % angenommen.

2. Fastly-Aktie

Bei Fastly handelt es sich um ein Cloud-Computing Unternehmen, das sich auf den schnell wachsenden Edge-Computing-Markt spezialisiert hat.

Im Gegensatz zum Cloud Computing handelte es sich beim Edge Computing um eine dezentrale Datenverarbeitung am Rand eines Netzwerks. Hier können Datenströme ressourcensparend verarbeitet werden, ohne auf die Vorteile der Cloud zu verzichten. Kurz gefasst macht Fastly mit seiner Cloud-Plattform das Internet schneller.

Das Unternehmen, das erst im Mai 2019 den Gang an die New York Stock Exchange wagte, war bereits beim IPO stark gefragt. Um über 30 % stieg die Aktie damals.

Verglichen mit dem IPO-Preis von 16 US-Dollar konnte sich die Aktie mit einem Kurs von zuletzt 80,54 US-Dollar (Stand: 02.07.2020) schon mal im ersten Jahr vervielfachen. Kein Wunder, denn in Zeiten eines zunehmenden Konsums von Online-Inhalten scheint sich das Geschäftsmodell einer zunehmenden Beliebtheit zu erfreuen.

So erhöhten sich die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2020 um 38 % auf 63 Mio. US-Dollar. Einen Maluspunkt gibt es aber: Denn obwohl das Unternehmen mit einer Gross Margin von 56,7 % arbeitet, wurde im ersten Quartal ein Verlust gemäß US-GAAP von 12 Mio. US-Dollar ausgewiesen.

3. Etsy-Aktie

Etsy ist ein im Jahr 2005 gegründetes E-Commerce-Unternehmen, das sich auf den Verkauf von handgemachten Produkten spezialisiert hat. Es betreibt eine Plattform, die 2,8 Mio. aktive Verkäufer mit 48,7 Mio. aktiven Käufern verbindet.

Das ohnehin schon gut laufende Geschäftsmodell bekam durch die COVID-19-Krise einen zusätzlichen Schub, denn es wurden auf der Plattform allein im April 2020 über 12 Mio. Gesichtsmasken im Wert von 133 Mio. US-Dollar verkauft. Aber auch die anderen Verkaufserlöse stiegen um 79 % gegenüber dem Vorjahresmonat.

Insgesamt erhöhten sich die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2020 um 34,7 % auf 228 Mio. US-Dollar. Spannend wird es aber beim weiteren Ausblick, denn hier wird für das Folgequartal von einem weiteren Anstieg des Umsatzes zwischen 70 und 90 % ausgegangen.

Die Aktie hat auf die guten Zahlen bereits reagiert und notierte zuletzt bei über 110 US-Dollar (Stand: 05.07.2020) - ein Rekordhoch.

