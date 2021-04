Beyond Meat-Aktie: Burger 3.0, wichtig für die Aktie?

Die Beyond Meat-Aktie hat in diesen Tagen eines zu beweisen: nämlich, dass sich das Wachstum wieder beschleunigen kann. Das letzte Halbjahr ist eher von Stagnation geprägt gewesen mit bloß moderaten Zuwächsen. In Zeiten von COVID-19 und häufig geschlossenen Restaurants zumindest aus einer langfristigen Perspektive heraus kein Beinbruch.

Trotzdem: Die Wachstumsgeschichte braucht neues Futter. Das kann einerseits mit besseren Zahlen, andererseits mit spannenden Partnerschaften und Kooperationen passieren. Oder auch mit neuen, innovativen und konsequent verbesserten Produkten.

Jetzt hat das Management der Beyond-Meat-Aktie jedenfalls eine frische Präsentation abgeliefert. Und dabei einen Burger 3.0 vorgestellt. Ob das wichtig für die Aktie ist?

Beyond Meat: Der Burger 3.0

Wie jetzt der US-Ableger von Yahoo Finance berichtet, hat es einen exklusiven Vorgeschmack auf den neuen Burger aus dem Hause Beyond Meat gegeben. Die erste Einschätzung besagt, dass dieses Produkt wie ein traditioneller Burger aussieht, riecht und schmeckt. Grundsätzlich wichtige Eigenschaften für den Erfolg des Unternehmens und der Aktie. Der neue Burger läuft dabei übrigens unter der Bezeichnung 3.0.

Der 3.0-Burger aus dem Hause Beyond Meat hat außerdem 35 % weniger Gesamtfett als ein konventioneller Rindfleischburger. Sowie ebenfalls 35 % weniger gesättigte Fettsäuren. Das heißt, dass das Produkt auch gesundheitsfreundlicher sein dürfte. Weniger Kalorien und kein Cholesterin runden das innovative Gesamtpaket ab.

Der neue Burger soll ab dem 3. Mai in die Regale der Einzelhändler einziehen. Ab Juni dürften auch Restaurants in den Genuss des neuen, innovativen Patties kommen. Ein Vierer-Pack kostet 9,99 US-Dollar. Nicht gerade preiswert, aber superinnovativ.

Der CEO hinter der Beyond-Meat-Aktie, Ethan Brown, spricht im Kontext des neuen Produkts von einem Meilenstein, bei dem man dem traditionellen Burger deutlich nähergekommen ist. Die Mission des Unternehmens sei es dabei, aus den 4.000 Molekülen, die beim Fleischgeschmack eine Rolle spielen, die 20 % der wesentlichen Moleküle zu identifizieren und sie durch eine pflanzliche Alternative zu ersetzen. Das sei natürlich ein schwieriger Prozess, aber man komme diesem Ideal grundsätzlich mit jedem Jahr näher.

Das Wichtige für Investoren!

Dass ein neuer Burger eingeführt wird, klingt womöglich zunächst nach einer zweitrangigen Information. Allerdings zeigt sich in Anbetracht dieser Nachrichtenlage, dass das Management konsequent daran arbeitet, das eigene Produkt zu verbessern und das Fleisch so gut wie möglich zu imitieren und zu ersetzen.

Innovation dürfte auch für Beyond Meat eine wichtige Rolle spielen, neben einem Preis- und Konkurrenten-Argument natürlich. Allerdings: Das Management und das Unternehmen scheinen bei den Burgern definitiv auf einem vielversprechenden Weg zu wandeln. Das können Foolishe Investoren aus dieser Neuigkeit jedenfalls gut und gerne mitnehmen.

Der Artikel Beyond Meat-Aktie: Burger 3.0, wichtig für die Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Beyond Meat