Beyond Meat: Partnerschaft mit Walmart wird erweitert – Aktie fängt wieder an zu Rennen!

Der populäre Anbieter von Fleisch auf pflanzlicher Basis weitet seine langjährige Beziehung zu Walmart aus. Der weltweit größte Einzelhändler plant die Verkaufsfläche für Beyond Burger ab nächster Woche deutlich zu erweitern. Statt wie beisher in rund 800 Standorten sollen die Produkte in mehr als 2.400 Filialen im ganzen Land zu kaufen sein – was in etwa einer verdreifachung des Angebots entspricht.

Anleger sind mal wieder begeistert

Das Papier von Beyond Meat nimmt die Nachricht freudestrahlend auf. Kurz nach Handelsstart zieht der Kurs um mehr als 10 Prozent an und steht kurz davor über die Marke von 170 Dollar zu springen.

Partnerschaft besteht seit fast 5 Jahren

Beyond Meat brachte seine Tiefkühlprodukte erstmals 2015 bei Walmart auf den Markt. Seitdem hat Walmart sein Angebot an Beyond Meat-Produkten stetig erweitert. Nach den Burgern kamen die Würstchen in die Kühlabteilung und zuletzt die Frühstücks-Würstchen ins Programm aufgenommen. „Walmart war ein großartiger Partner, und wir freuen uns, diese Partnerschaft in Tiefe und Breite zu stärken, da wir mehr Beyond Meat-Produkte an mehr Walmart-Standorten anbieten möchten, um unser Engagement für eine bessere Zugänglichkeit von Fleisch auf pflanzlicher Basis zu fördern“, sagte Chuck Muth , Chief Growth Officer von Beyond Meat.

Starke Expansion

In diesem Jahr hat Beyond Meat wirklich kräftig auf die Wachstumstube gedrückt. Mittlerweile sind die veganen Produkte in rund 112.000 Einzelhandels- und Foodservice-Filialen in 85 Ländern weltweit erhältlich.

Aktie mal wieder jenseits von gut und böse

Innerhalb von 4 Wochen hat die Aktie rund 15 Prozent an Wert gewonnen und steuert auf eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar zu, bei einem erwarteten Umsatz von etwa 400 Millionen Dollar im laufenden Geschäftsjahr. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Selbst bei einem größeren Rücksetzer ist die Aktie nur für sehr mutige Anleger geeignet.

Erst vergangenen Woche hat JPMorgan kapituliert und die Aktie von „neutral“ auf „untergewichten“ abgestuft. Das Kursziel für die Aktie sehen die Experten bei 122 Dollar. Die Analysten von JP Morgen glaubten zwar immer noch an das langfristige Potenzial, argumentierten jedoch, dass die Bewertung über dem liegt, was sie für rational halten.

Von Markus Weingran

Foto: Chie Inoue / Shutterstock.com