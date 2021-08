Bilfinger: Anleger werden gleich mit mehreren guten Nachrichten verwöhnt – Aktie im Höhenflug

Eine etwas optimistischere Jahresprognose und für Anleger lukrative Entscheidungen haben am Donnerstag für einen Kurssprung bei Bilfinger gesorgt. Im frühen Handel zog der Kurs um acht Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss an, was am Markt unter anderem mit ausgestrahltem Optimismus für die Profitabilität begründet wurde. Dank des Sparkurses war der Industriedienstleister im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Unternehmen peilt nun eine operative Marge über dem Vorkrisenniveau an.

Laut einem Händler kommen die Quartalszahlen und der Ausblick ergänzend zu einem Paket von Maßnahmen, die alle im Sinne der Anleger seien. Mit einem Teil des Geldes aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona will Bilfinger vorzeitig Schulden tilgen, ein anderer Teil soll an die Aktionäre in Form eines Aktienrückkaufs und einer Sonderdividende gehen sowie für Investitionen verwendet werden. Im Bereich der 30-Euro-Marke steuert der Bilfinger-Kurs nun auf ein Hoch seit Anfang Mai zu.

dpa-AFX

______________________________________________________

onvista-Redaktion: Nachdem die Aktie in den letzten Monaten deutlich unter Druck gestanden hat, liefern die erfreulichen Zahlen nun den Befreiungsschlag. Mit dem Sprung über den 200-Tage-Trend zeigt sich das Papier in guter Verfassung für eine längere Erholungsrally. Das Vorkrisenniveau bei über 33 Euro kann nun in den nächsten Wochen und Monaten in Angriff genommen werden.

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.