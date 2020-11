Bio-Techne kündigt Dividende an

Der Life-Science Konzern Bio-Techne Corporation (ISIN: US09073M1045, NASDAQ: TECH) wird am 27. November 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Record date war der 16. November 2020. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 1,28 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt.

Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 304,60 US-Dollar (Stand: 5. November 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,42 Prozent. Der Konzern ist 1976 als Techne Corporation gegründet worden. Seit dem Jahr 2014 heißt das Unternehmen Bio-Techne Corporation. Der Firmensitz befindet sich in Minneapolis, im US-Bundesstaat Minnesota.

Bio-Techne produziert Spezialprodukte für den Biotechnologie-Bereich. Im ersten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 204,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 183,2 Mio. US-Dollar), wie am 5. November mitgeteilt wurde. Der Gewinn lag bei 33,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 14,4 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie, die an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert ist, auf der aktuellen Basis ein Kursplus von 38,67 Prozent. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 11,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. November 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de