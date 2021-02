BioNTech - Der Corona-Bullenmarkt

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 117,510 $ (NASDAQ)

Ich arbeite seit geraumer Zeit in Prognoseskizze für Goldminen- und Biotechaktien vorsichtshalber ausschließlich mit dünnen, grauen Prognosepfeilen. Ich denke, ihr versteht nun, weshalb ich so verfahre. Seit November vergangenen Jahres bewegt sich der Aktienkurs Im Bereich der entscheidenden charttechnischen Hürde bei 104,xx USD extrem volatil. Auf die Bedeutung dieses Preisniveaus wurde hingewiesen. Der dünne, graue Prognosepfeile zeigte an, dass im Bereich der Barriere ein unruhiger Kursverlauf erwartet wurde.

Es bleibt aber dabei, BioNtech steht seit März 2020 in einem großen steigenden, bullischen Korrekturdreieck. Dieses Kursmuster impliziert übergeordnet steigende Kurse mit einem Projektionsziel bei 175 USD. BioNtech, Moderna, CureVac sind spekulative Aktien.

