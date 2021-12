BIONTECH - Die Aktie startet einfach nicht durch! Fällt die Rally aus?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 257,680 $ ( Nasdaq

Anleger in der BioNTech-Aktie dürften die Welt nicht mehr verstehen. Die Coronakrise wütet weiter, die Welt spricht von Booster-Impfungen, Impfpflicht und mehr, aber die Aktie notiert immer noch nicht auf einem neuen Allzeithoch. Im Gegenteil. In den vergangenen Tagen hat sich der Preisbereich um 325 EUR erneut als Widerstandszone herausgestellt und am vergangenen Freitag fiel der Kurs sogar unter den Support bei ca. 262,50 EUR zurück. Damit lassen die Bullen erneut eine Chance liegen, den Aufwärtstrend nach der Korrektur seit August wieder aufzunehmen. Was ist da los?

Fällt die Rally aus?

Die Ausgangsbasis für BioNTech ist eigentlich weiterhin positiv. Der Grund dafür ist natürlich alles andere als schön, solange die Corona-Krise aber nicht überwunden ist, dürfte auch der BioNTech-Impfstoff stark nachgefragt werden. Immerhin ist momentan nicht nur eine Booster-Impfung im Gespräch, sondern es werden auch erste Stimmen für eine vierte Impfung im nächsten Sommer laut.

An der Börse ist man jedoch noch nicht vollends überzeugt. Trotz der Probleme läuft die Aktie mit den jüngsten Kursverlusten in einen wichtigen Unterstützungsbereich hinein. Der Bereich ab 225 EUR könnte die Basis für eine neue Kaufwelle sein. Die erste Herausforderung wartet jedoch bereits bei ca. 262,50 EUR auf die Bullen. Diese müsste gemeistert werden, um den Widerstand bei 332,10 EUR unter Druck zu setzen und erst wenn auch dieser geknackt werden kann, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial.

Fazit: es läuft zwar nicht unbedingt perfekt für die Bullen in der BioNTech-Aktie, noch aber haben diese ihre Chancen. Es wäre jetzt sehr wichtig, den bei 225 EUR beginnenden Unterstützungsbereich erfolgreich zu verteidigen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)