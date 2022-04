BIONTECH - Erholung schon wieder vorbei?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 159,570 $ ( Nasdaq

Die Biontech-Aktie erlebte im letzten Jahr phasenweise einen großen hype. Die Aktie zog von einem Jahresschlusskurs 2020 bei 81,52 USD auf ein Allzeithoch bei 464,00 USD nach oben. Seit diesem Hoch vom 10. August 2021 befindet sich der Wert in einer großen Korrekturbewegung.

Am 08. März 2022 notierte die Aktie im Tief bei 121,32 USD und damit in einer breiten Unterstützungszone zwischen 130,89 USD und 105,00 USD. Von dort aus erholte sich der Wert und drang in das Abwärtsgap vom 18. Januar 2022 ein. Es gelang allerdings nicht, dieses Gap zu schließen. Es verbleibt ein Rest zwischen 189,07 USD und 194,61 USD.

An diesem Gap bildete die Aktie eine kleine SKS-Topformation aus. Diese vollendete sie im gestrigen Feiertagshandel an den US-Börsen. Normalerweise sollte das Volumen beim Ausbruch aus einer SKS deutlich ansteigen. Das war gestern wegen des Feiertags beinahe unmöglich. Da der Durchbruch durch die Nackenlinie zudem noch recht knapp ist, braucht er noch Bestätigung.

Verkaufswelle droht

Die Erholung seit Anfang März 2022 könnte in der Aktie von Biontech bereits wieder vorüber sein. Seit gestern liegt ein Verkaufssignal vor, das auf einen erneuten Rückfall an oder in die Unterstützungszone zwischen 130,89 und 105,00 USD hindeutet. Allerdings braucht dieses Signal noch Bestätigung.

Ein klares Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 189,07 USD. Dann könnte die Erholung in Richtung 250-260 USD weitergehen.

Fazit: Die Gefahr, dass die Biontech-Aktie wieder für einige Tage unter die Räder kommt, ist hoch.

BioNTech SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)