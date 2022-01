Biontech: Nach Kursdrittelung überwiegen jetzt die Chancen!

Werbung

Die Aktienmärkte haben sich mit dem Szenario eines Übergangs von der Corona-Pandemie in eine Endemie in diesem Jahr angefreundet. Die Omikron-Variante wird für eine hohe Grundimmunisierung sorgen und mit rapide sinkenden Neuinfektionen im Frühjahr ihren Schrecken verlieren. Das sorgt bei den Aktien von Impfstoff-Anbietern für einen heftigen Kursrückgang. Niedrigere Neuinfektionen und mildere Verläufe könnten die Wahrnehmung von Impfungen erschweren. Die BioNTech-Aktie wurde seit dem Hoch bei über 450 USD im August auf unter 150 USD zurückgeholt. Nach dieser Korrektur überwiegen die Chancen.

90%iger Gewinneinbruch bis 2024 zu pessimistisch

Der Kurseinbruch bei BioNTech liegt in den Ertragsannahmen für die nächsten Jahre begründet. Wenn die Endemie ausgerufen wird, dann sinkt die Impfbereitschaft. Daher rechnet der Konsens mit einem Gewinnrückgang von 36,08 USD/Aktie im Jahr 2021 auf 3,67 USD/Aktie im Jahr 2024. Ein Einbruch um 90%! Das aktuelle KGV von 4 stiege auf 40. Diese Annahmen könnten sich als zu pessimistisch herausstellen, wenn es zu neuen Mutationen kommt oder eine dauerhafte Impfpflicht eingeführt wird. Jährliche Auffrischungen könnten ein höheres Ertragslevel bei BioNTech begünstigen.

Impfstoffanpassungen als überraschender Trigger

Das Corona-Virus mutiert schneller, als von Experten erwartet. Darüber zeigte sich auch das BioNTech-Management erstaunt. Für BioNTech kann in den nächsten Jahren der Verkauf von angepassten Impfstoffen, die besser vor einer Ansteckung und schweren Krankheitsverläufen schützen, eine Gewinnüberraschung begünstigen. Für die Omikron-Variante wird bereits ein angepasster Corona-Impfstoff produziert. Bis März will man für eine Belieferung des Marktes bereit sein. Geht der Übergang von der pandemischen zur endemischen Lage nicht so schnell wie erwartet, weil sich durch die globale Verbreitung ein großes Reservoir für neue Mutationen gebildet hat, könnte BioNTech mit angepassten Impfstoffen schnell darauf reagieren und würde von einer höher als derzeit erwarteten Nachfrage profitieren.

Potenzial lauert in der Pipeline

Der Erfolg von BioNTech mit seinem Corona-Impfstoff ermöglicht dem Konzern seine Pipeline zu forcieren, da man über mehr Cash für Forschung & Entwicklung verfügt und durch das gestiegene Renommee leichter an gute Wissenschaftler kommt. BioNTech hat eine umfangreiche Pipeline mit über 15 Projekten in der Onkologie. Bei Therapien auf mRNA-Basis befinden sich „FixVac“ zur Behandlung des fortgeschrittenen Melanoms in Phase II, „iNeST“ für die Therapie von Darmkrebs in Phase I ebenso wie „RoboCytokines“ bei soliden Tumoren. Des Weiteren widmet sich BioNTech mit seiner mRNA-Plattform der Behandlung von Infektionskrankheiten. „FixVac“ erhielt von der FDA sogar den Fast-Track-Status und ist einer der aussichtreichsten Pipelinekandidaten. Mit Pfizer arbeitet BioNTech an „BNT161“ bei Grippe, aber auch Therapien zur Bekämpfung von Malaria, HIV und Tuberkulose sind noch in der präklinischen Entwicklung. Jüngste meldete BioNTech eine weitere Zusammenarbeit mit Pfizer zur Entwicklung eines mRNA-Impfstoffes zur Vorbeugung gegen Gürtelrose. Gründer Sahin geht davon aus, dass in fünfzehn Jahren ein Drittel aller neu zugelassenen Therapien und Impfstoffe auf RNA-Technologie basiert. BioNTech will profitieren und soll ein führendes sowie vollintegriertes Immuntherapieunternehmen werden!

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf BioNTech SE (ADRs)

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert BioNTech SE (ADRs) stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 84,5845 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 84,5845 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die BioNTech SE (ADRs) hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet.

Stand: 24.01.2022

Emittentin: DZ BANK AG

ENDLOS TURBO LONG 84,594 OPEN END: BASISWERT BIONTECH SE (ADRS) DV8Z98 // Quelle: DZ BANK: Geld 25.01. 14:25:49, Brief 25.01. 14:25:49 7,01 EUR 7,07 EUR 12,70% Basiswertkurs: 150,98 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 02:00:00 Basispreis 84,594 USD Abstand zum Basispreis in % 43,97% Knock-Out-Barriere 84,594 USD Abstand zum Knock-Out in % 43,97% Hebel 2,07x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

