BIOTEST - Aktie schießt nach oben: Übernahmeangebot durch Grifols!

Biotest AG - WKN: 522723 - ISIN: DE0005227235 - Kurs: 35,500 € (XETRA)

Im Juni berichtete ich über Gerüchte bei Biotest, dass der Großaktionär, der chinesische Investor Creat Group bzw. dessen Tochter Tiancheng International Investment (TII), ihren 90 %-Anteil am Unternehmen abstoßen möchte. Laut Bloomberg gab es damals mehrere Interessenten. Gut drei Monate später ist es nun soweit: Die Parteien haben sich geeinigt.

Im Detail wird der spanische Pharma- und Chemiekonzern die Aktien von TTI übernehmen und den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreiten. Dabei sollen Stammaktionäre 43 EUR je Aktie erhalten, Vorzugsaktionäre 37 EUR je Aktie. Der Vollzug der Transaktion unterliegt natürlich den üblichen Zustimmungen seitens der Behörden.

Aktuell springen Vorzugs- wie auch Stammaktien zweistellig nach oben und notieren zum Teil schon deutlich über dem Angebot. Das Tradingziel für die Vorzugsaktie bei 38,13 EUR ist in jedem Fall erreicht.

Fazit: Auch wenn mit der Stammaktie noch mehr dringewesen wäre: Eine ungehebelte Rendite von mehr als 15 % in gut drei Monaten mit der Biotest-Aktie, dazu noch relativ risikoarm, kann sich in meinen Augen sehen lassen. Anleger sollten nun einen Großteil der Gewinne einstreichen. Eine mögliche Squeeze-out-Spekulation, bei der im Anschluss evtl. noch etwas mehr drin sein könnte, kann sich durchaus eine Weile hinziehen und bindet Kapital.

Biotest-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)