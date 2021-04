Bitcoin Kurs Prognose – Kurs bricht unter $50.000 Marke! Ist der Bullrun vorbei?

In unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose haben wir geschrieben, dass der Kurs wahrscheinlich schon bald die $70.000 testen könnte. Dies ist nicht so eingetreten. Stattdessen ist der Kurs bärisch aus einem aufsteigenden Keil ausgebrochen. Nun befindet sich der Kurs unter der $50.000 Marke und scheint weiter fallen zu wollen. In diesem Artikel wollen wir darauf eingehen wo die Ziele von diesem Abstieg sind.

