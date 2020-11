Bitcoin Kurs Prognose – Kurs ist Bullisch ausgebrochen! ATH wir kommen!

Der Bitcoin Kurs hatte die Trendlinie und das GoldenPocket, wie in unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose beschrieben, perfekt als Unterstützung weiter genutzt und ist Tage später auch Bullisch aus dem Dreieck ausgebrochen! Ebenso hat er die zuletzt genannte ABC-Sequenz, welches ein Ziel beim All-Time-High hat, aktiviert.

In den vergangenen Tagen hat der Bitcoin Kurs gleichzeitig eine ABC-Sequenz, in der oben genannten größeren Sequenz, in der C Welle,...

Weiterlesen