Bitcoin Kurs Prognose – Ziel erreicht! Kommt nun eine Korrektur?

In unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose haben wir geschrieben, dass der Bitcoin Kurs wahrscheinlich korrigieren könnte. Daraufhin ist der Bitcoin Kurs etwas gestiegen, über unseren Roten Verkaufsbereich und ist dann gedumpt. Bei unserer angegeben Supportzone wurde der Bitcoin Kurs direkt wieder aufgekauft und hat die Potenzielle ABC-Sequenz, in Orange, aktiviert und ist kurz vor dem Ziel, von den +/- $42.500. Nun stellt sich die Frage was nach dem Erreichen des...

Weiterlesen