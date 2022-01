Bitcoin: Kurs verteidigt Unterstützung bei 40.000 Dollar fürs Erste – aus dem Finanzsektor kommt Optimismus für 2022

Mit einem 24h Plus von 5,7 Prozent und einem Anstieg auf knapp 43.900 Dollar hat Bitcoin die wichtige Unterstützung bei der runden Marke von 40.000 Dollar fürs Erste erfolgreich verteidigt und sich damit etwas Luft verschafft. Von wichtigen Preis-Indikatoren, die für deutlich bullischeres Momentum sprechen, ist der Kurs jedoch weiterhin ein gutes Stück entfernt. Um aus dem seit November vorherrschenden Abwärtstrend auszubrechen, ist eine Rückeroberung der Marke von 46.000 Dollar, sowie des 200-Tage-Trends erforderlich, der derzeit bei knapp 48.400 Dollar verläuft.

Aus dem institutionellen Lager kommen derweil weitere positive Aussagen. So hat sich Guido Buehler, CEO der Schweizer Bank Seba, gegenüber dem Nachrichtendienst CNBC optimistisch geäußert, dass im Jahr 2022 ein deutlicher Zuwachs an Akzeptanz aus dem institutionellen Sektor in Bitcoin kommen und den Preis wieder in die Höhe treiben wird.

„Unsere internen Bewertungsmodelle zeigen derzeit einen Preis zwischen 50.000 und 75.000 US-Dollar an“, so der CEO der regulierten Schweizer Bank, die sich auf Kryptowährungen fokussiert. „Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir dieses Niveau sehen werden. Die Frage ist immer das Timing.“ Eine Rückkehr auf die vorherigen Rekordwerte hält er – mit Verweis auf einhergehende Volatilität – für wahrscheinlich und führt die letzte Korrektur darauf zurück, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen immer noch als riskante Investmentklasse kategorisiert werden und aufgrund steigender Staatsanleihen und der Aussicht auf höhere Leitzinsen viele Anleger ihre Risikopositionen zugunsten von sichereren Vermögenswerten umgeschichtet haben.

Langfristig sieht er im institutionellen Sektor jedoch einen potenziellen Treiber: „Institutionelles Geld wird wahrscheinlich den Preis in die Höhe treiben“, sagte er. „Wir arbeiten als voll regulierte Bank. Wir haben Asset-Pools, die den richtigen Zeitpunkt zum Investieren suchen.“

onvista-Redaktion

