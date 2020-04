BOEING - Plus 9% vorbörslich

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 134,240 $ (NYSE)

Jede kleine Nachricht kann im aktuellen Marktumfeld für größere Kurssprünge sorgen, so auch im vorliegenden Fall: Nachdem die Aktie von Boeing gestern noch den Dow Jones zum Underperformer im Vergleich zum Nasdaq100 gemacht hatte, zeichnet sich heute hingegen eine sehr bullische Eröffnung ab bei Boeing. Der Flugzeughersteller gab heute bekannt, die Flugzeugherstellung in Seattle wieder aufnehmen zu wollen. Das sorgt vorbörslich für Gewinne.

Freudensprung zur Eröffnung am Freitag

Die Aktie dürfte im Bereich um 147 USD in den Handel starten und damit gut 12 % höher als der gestrige Schlusskurs. Damit eröffnet der Dow Jones-Wert heute in etwa im Bereich der oberen Dreiecksbegrenzung im 4H-Chart und somit an einem wichtigen technischen Widerstand.

Sollte sich der Wert heute oberhalb dieser Marke etablieren können, wäre in den kommenden Handelstagen eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 170 bis 190 USD denkbar. Genau so gut muss man hingegen aktuell einen direkten Abverkauf der Aktie zur Eröffnung einplanen. Unterhalb von 130 USD droht sogar ein schneller Durchmarsch Richtung 100 USD.

Der heutige Handelstag dürfte hier bereits vorentscheidend werden.

Boeing Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)