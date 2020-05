Börse Daily am Sonntag mit DAX, Gold, Adidas, Vonovia, Deutsche Wohnen, Amazon, Caterpillar, Micron

statistisch ist der Mai eigentlich kein guter Börsenmonat. In diesem Jahr zeigt sich der Mai allerdings von seiner Glanzseite und besticht mit nach oben laufenden Notierungen. So wird sich machner Anleger verwundert die Augen reiben: Steigende Kurse trotz Corona und trotz des daraus folgenden Wirtschaftseinbruchs? Die Antwort liegt in den Folgen der Corona-Krise!

Das Geld war schon vor der Corona-Pandemie billig. Mit den atemberaubenden Hilfspaketen von Politik und Notenbanken ist das Geld aber noch billiger geworden. Zudem mangelt es an Investitionsmöglichkeiten, die sich aktuell noch als sinnvoll erweisen. Somit zieht der Aktienmarkt das billige Geld an und sorgt für entsprechende Gewinne. Ob diese gerechtfertigt sind, bleibt offen.

Aktuell ist der DAX - gemessen an den Gewinnen der einzelnen Werte - schon fast zu teuer. Daher dürften es eher unbedarfte Anleger sein, die aktuell kaufen. Das führt aber wegen des Performancedrucks dazu, dass auch andere Adressen kaufen, da ihnen die Kurse davonlaufen. Aus technischer Sicht ist der Index am Ausbruch über 11700 Punkten gescheitert.

Er hat aber die Kurslücke von Anfang März bis 11500 Punkte geschlossen. Der Index könnte mit der aktuell durchaus beachtlichen Kraft auch das Gap zwischen 11700 bis 11900 Punkte schließen. Dann wird die Luft aber dünn. Spätestens bei rund 12250 Punkten trifft der Index dann allerdings auf einen deutlichen Widerstand durch die Hochs von Anfang März.

Gold: Chance von 38 Prozent p.a.

(26.05.2020) Der Goldpreis profitierte in den vergangenen Wochen von seiner Eigenschaft als Krisenmetall. Doch nun könnte der Goldpreis allmählich an seine Grenzen stoßen. Mit einem StayLow-Optionsschein kann man auf dieses Ende der Gold-Rally setzen. Lesen Sie hier weiter.

Adidas: Aktien in zweiter Kaufwelle?!

(26.05.2020) Die Adidas-Aktie hängt dem Gesamtindex eindeutig hinterher. Doch die Lage aus technischer Sicht verbessert sich zusehends und birgt noch weiteres Potenzial. Offenbar wurde nämlich in der abgelaufenen Woche eine zweite große Kaufwelle gestartet. Lesen Sie hier weiter.

Caterpillar glänzt mit Kaufsignal

(28.05.2020) Wertpapiere des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar haben zur Wochenmitte ihren diesjährigen Abwärtstrend überwunden. Nun muss nur noch ein Wochenschlusskurs her, damit ein Einstieg erfolgversprechend wird. Wir schauen uns den Basiswert genauer an. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Micron: 30 Prozent Chance

(29.05.2020) Die Speicherbausteine von Micron Technology sind derzeit sehr gefragt. Auch die Corona-Maßnahmen konnten bis jetzt gut verkraftet werden, weil Rückgänge bei den Smartphones durch Zuwächse im Speicherbedarf von Rechenzentren kompensiert wurden. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/JPY: Ein Impuls ist gesetzt

(29.05.2020) Seit einem Monat läuft der Euro zum japanischen Yen steil aufwärts und konnte sich von den Tiefständen aus Anfang Mai merklich lösen. Viel wichtiger ist jedoch der gesetzte fünfwellige Impuls, der mittelfristige Auswirkungen auf das Paar nehmen dürfte. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Wohnen Long: 45 Prozent Chance!

(27.05.2020) Die Deutsche Wohnen Aktie hat sich in den letzten Wochen sehr gut nach oben entwickelt und weist nun ein KGV von 23,44 aus. Aber der Wert hat noch zwei Trümpfe im Talon. Einer wäre die mögliche Aufnahme in den Dax und der zweite wäre eine Übernahme durch Vonovia. Lesen Sie hier weiter.

Vonovia Long: 40 Prozent Chance!

(25.05.2020) Betrachtet man das Geschäftsmodell von Vonovia, so konnten die Einnahmen im ersten Quartal dieses Jahres weitgehend stabil gehalten werden. Nicht Corona, sondern die Diskussion um den Mietendeckel und Enteignungen sorgen bei diesem Wert für Verunsicherung. Lesen Sie hier weiter.

(28.05.2020) Amazon ist einer der Profiteure der Covid-19-Maßnahmen. Vom Zwang der Firmen, ihre Mitarbeiter ins Home Office zu verlagern, konnte Amazon Web Service profitieren. Als Dominator des Onlinehandels konnte der Umsatz, aber nicht der Gewinn gesteigert werden. Lesen Sie hier weiter.

