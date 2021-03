Börse Daily am Sonntag mit DAX, Henkel, American Express, Walt Disney, AMD, Microsoft, Paypal, Euro

mit den steigenden Kursen an den Aktienmärkten hat sich auch die Stimmung weiter aufgehellt. Vor allem die Privatanleger griffen zuletzt beherzt zu, während institutionelle Investoren eher an die Seitenlinie gewechselt sind. Das sollte kurzfristig etwas zur Vorsicht mahnen. Schließlich sind vor allem die Anleger optimistisch, die bereits gekauft haben. Der jüngste Anstieg verlief auch relativ rasch. So dämmten die Notenbanken die zuletzt vorhandenen Ängste eines Inflations- und damit eines Zinsanstiegs wieder ein. Damit sorgten sie für Kauflaune. Nun beginnt die dritte Welle der Corona-Pandemie wieder auf die Bremse zu treten.

Die konjunkturellen Erwartungen bleiben auch trotz Anpassungen sehr hoch und sollten den Aktienmarkt daher in den kommenden Wochen unterstützen. Dieser ist kurzfristig aber rasch nach oben gelaufen und damit anfällig für eine kleine Konsolidierung. Beim DAX könnte noch einmal die Region um rund 14400 Punkte als Unterstützung getestet werden. Die von den Notenbanken geschaffene Liquidität bleibt aber hoch. So sollte auch die Rally am Aktienmarkt noch nicht zu Ende sein. Insofern dürfte sich eine Abschwächung anbieten, um etwas günstiger in den Markt zu kommen. Schließlich steht mit dem April ein saisonal starker Börsenmonat bevor!

Euro: Chance von 85 Prozent p.a.

(23.03.2021) Die Euro-Rally endete zu Beginn dieses Jahres. Seitdem bewegt sich der Euro im Verhältnis zum US-Dollar abwärts. Auch in den kommenden Wochen dürfte der Euro wohl keine Bäume ausreißen. Mit einem StayLow-Optionsschein kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.

Henkel: Bullen machen Druck

(23.03.2021) Wertpapiere des Konsumgüterherstellers Henkel präsentieren sich seit knapp drei Wochen wieder äußerst stark und konnten im heutigen Handel sogar an den 200-Wochen-Durchschnitt zulegen. Entscheidender ist allerdings der markante Kursverlauf seit Anfang 2019 mit Trendwende-Potenzial. Lesen Sie hier weiter.

American Express: Trendwendeniveau erreicht

(26.03.2021) American Express markierten vor wenigen Wochen frische Rekorde, in den letzten Tagen kam es allerdings zu einem Pullback zurück auf ein Ausbruchsniveau sowie die Hochs aus Anfang 2020. Dieses Niveau könnte bald als Sprungbrett für frische Bestmarken genutzt werden. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Walt Disney: 66 Prozent Chance

(26.03.2021) Walt Disney ist mit seiner Marktmacht und Expertise in den globalen Streaming-Markt eingestiegen. Was den Content betrifft, ist Disney Marktführer und so war es kein Wunder, dass der Unterhaltungsriese in 16 Monaten 95 Millionen Abonnenten gewinnen konnte. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/AUD: Maybe yes, maybe no (26.03.2021) Seit gut zwei Monaten kämpft das Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) um den Erhalt eines langfristigen Aufwärtstrends. Derzeit sehen sich Bullen noch im Vorteil, was die zahlreichen Dochte auf der Unterseite der letzten beiden Monatskerzen aufzeigen. Lesen Sie hier weiter. AMD Long: 93-Prozent-Chance

(24.03.2021) Viele Marktteilnehmer gingen vom weiteren Anstieg der US-Zinsen aus und hatten auch AMD in den letzten drei Monaten nach unten gedrückt. Als mittelfristiges Szenario wird angenommen, dass es der Fed gelingt, die Zinsen zu stabilisieren und AMD einen neuen Anlauf zu ermöglichen. Lesen Sie hier weiter.

Microsoft Long: 59 Prozent Chance!

(22.03.2021) Das Produktportfolio von Microsoft ist so gut aufgestellt, dass sich beim Einstieg in neue Märkte wohl Synergien ergeben und den Markteintritt erleichtern. So gelingt es dem High-Tech-Riesen trotz seiner Größe zu wachsen und ein KGV jenseits der 30 zu rechtfertigen. Lesen Sie hier weiter.

PayPal Long: 68 Prozent Chance

(25.03.2021) PayPal hat überragende Wachstumszahlen präsentiert und der Kurs konnte nach der Veröffentlichung auch ordentlich zulegen. Nach dem Erreichen der 310 US-Dollar Marke ist der Zahlungsdienstleister jedoch in den Sog der Abverkaufswelle bei Wachstumswerten geraten. Lesen Sie hier weiter.

