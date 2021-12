STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen NVIDIA-Call

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Procter & Gamble ( WKN MA6NY6 )

Ein Call-Optionsschein auf den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Größter Umsatzbereich von Procter & Gamble ist die Textil- und Haushaltspflege mit einem Anteil von 34% der Gesamtumsätze. Zum Nettogewinn steuerte der Bereich 31% bei. Am Dienstag liegt die P&G-Aktie mit 0,3% bei 139,05 Euro leicht im negativen Bereich.

2. Knock-out-Call auf Volkswagen ( WKN VX4FP9 )

Bei einem in Stuttgart rege gehandelten Knock-out-Call auf Volkswagen liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. In seiner Planungsrunde 70 hat der Konzern die Elektrifizierung der bestehenden Standorte beschlossen. Volkswagen will bis zum Jahr 2025 Marktführer im Bereich Elektromobilität werden. Bis zum Mittag legt die VW-Aktie um 0,5% auf 183,66 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf NVIDIA ( WKN MA8D33 )

Am Dienstag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf NVIDIA ein. Das Marktforschungsunternehmen Forester Research sieht NVIDIA als den führenden Anbieter von Künstlicher-Intelligenz-Infrastruktur an. Heute verliert die Aktie des Chip-Konzerns rund 1,4% auf 246,10 Euro.

Euwax Sentiment Index

Beinahe den gesamten Morgen über notierte der Euwax Sentiment im negativen Bereich. Als der DAX gegen 11 Uhr die Marke von 15.600 Punkten unterschritt, griffen offenbar einige Derivateanleger antizyklisch zu und den hievten das Stuttgarter Stimmungsbarometer in den positiven Bereich.

