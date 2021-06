Börse weekly: Neues zur Krypto-Besteuerung & Börsenausblick

Der Regulierungsdruck aus China schickt die Notierungen von Bitcoin & Co erneut auf Talfahrt. Was dahinter steckt und welche Neuigkeiten es beim Thema Besteuerung gibt verrät Richy in der neuen Börsenshow. Zudem diskutieren Conny und er wie (un)ruhig der Börsensommer werden könnte und welche Rolle Fed & EZB dabei spielen.