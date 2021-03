Börsenkandidat MeinAuto wächst und will Angebot ausbauen

Berlin (Reuters) - Der Online-Händler MeinAuto hat sein Wachstum zum Jahresstart beschleunigt.

"Wir sind im Januar und Februar bei den Bestellungen für Abo-Angebote auf meinauto.de um mehr als 100 Prozent gewachsen", sagte der Chef des Börsenkandidaten, Rudolf Rizzolli, der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Das Momentum will er nutzen, um das Angebot auszubauen und neue Produkte einzuführen. Im vergangenen Jahr legte der bereinigte Umsatz um elf Prozent auf 212 Millionen Euro zu, während das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) um ein Viertel auf 38 Millionen Euro zulegte. Der ehemalige Sixt-Leasing-Chef Rizzolli begründete das Plus mit der zunehmenden Digitalisierung der Autoindustrie und dem Wunsch nach individueller Mobilität.

MeinAuto verkauft zum einen über seine Plattform Neuwagen und bietet zum anderen ein Leasingmodell an, bei dem gegen eine monatliche Gebühr Neufahrzeuge sowie verschiedene Dienstleistungen erhältlich sind - für Privat- wie Firmenkunden. Inzwischen kommt MeinAuto auf 44.000 Abonnenten. "Das Auto bleibt ein hochemotionales Produkt und die zweitwichtigste Anschaffung eines Haushalts nach der Immobilie. Geändert hat sich, dass die Deutschen wechselbereiter sind, was Marken angeht", sagte Rizzolli.

Insidern zufolge will MeinAuto den offiziellen Startschuss für den Börsengang kurz nach Ostern geben und könnte dabei mit rund zwei Milliarden Euro bewertet werden. Der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im Februar ein erfolgreiches Börsendebüt gefeiert, der britische Konkurrent Cazoo hat angekündigt, per Verschmelzung mit einer leeren Firmenhülle (Spac) an die US-Börse zu gehen.