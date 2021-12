Börsenpunk: Angst ist zurück an den Märkten - jetzt trotzdem bei Booking, Wolfspeed, Wolftank, VW, Square und Allianz reingrätschen?

Es geht wieder turbulent zu an den Märkten. Mal ist der DAX deutlich im Minus, am nächsten Tag schon wieder deutlich in der Gewinnzone. Der Börsenpunk bleibt trotzdem positiv.

Schließlich gibt es immer noch jede Menge spannende Aktien an der Börse. Bei manchen bieten sich aktuell neue Einstiegschancen. Bei Booking Holdings zum Beispiel. Die Aktie ist für den Börsenpunk ein Kandidat für das 80-Prozent-Depot. Wesentlich spekulativer geht es dagegen bei Wolfspeed zu. Der US-Chiphersteller hat mit seinen innovativen Produkten die Zukunft fest im Blick. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Bank of China (WKN: A0M4WZ), Square (WKN: A143D6), Embracer Group (WKN: A3C36T), Victoria's Secret (WKN: A3CU0R), LVMH (WKN: 853292), Kering (WKN: 851223), Salvatore Ferragamo (WKN: A1JB7F), Allianz (WKN: 840400), Kulmbacher Brauerei (WKN: 700700), 7C Solarparken (WKN: A11QW6), Wolftank-Adisa (WKN: A2PBHR), Atari (WKN: A0NEZJ), Volkswagen (WKN: 766403), Sono Motors (WKN: A3C7QW), Wolfspeed (WKN: A3C4QG), Booking Holdings (WKN: A2JEXP) Zugehörige Wertpapiere: US09857L1089