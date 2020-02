BORUSSIA DORTMUND - Einsteigen bei Ausbruch?!

Innerhalb der Seitwärtsrange der vergangenen Wochen schiebt sich der Wert wieder nach oben und steht jetzt am zentralen Trigger bei 9,17 - 9,20 EUR. Hier sind auch die letzten Zwischenhochs gelegen, dieser Preisbereich kann als kurzfristiger Trigger betrachtet werden.

Kaufsignal bei Ausbruch nach oben

Klettert die Borussia-Dortmund-Aktie nachhaltig über 9,20 EUR, wird ein Kaufsignal aktiv. Die ersten Ziele liegen dann bei 9,90 - 10,04 sowie darüber hinaus 10,29 und am Allzeithoch bei 10,674 EUR. Wie es darüber hinaus weitergeht, hat Kollege Alexander Paulus am Montag in seiner langfristigen Einschätzung beschrieben: BORUSSIA DORTMUND - "Formcheck" vor dem CL-Achtelfinale.

Vor einem Ausbruch über 9,20 EUR bleibt die Aktie im Seitwärtsmodus. Rutscht sie dabei unter 8,58 EUR per Tagesschluss zurück, könnte die zentrale Unterstützungszone bei 8,15 - 8,20 nochmals getestet werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)