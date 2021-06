BORUSSIA DORTMUND im Big Picture: Gefällt mir

2 größere Sell Off Tiefs wurden auf die 4,2 EUR Preismarke gesetzt. Bei 4,2 EUR kam zweimal ein größerer Käufer rein, der den Kurs von 4,2 in Richtung 6,6 EUR hochkaufte. Zunächst ist eine Erholung bis ca. 6,9 EUR möglich. Bei 6,9 EUR liegt eine wichtige Clusterpreismarke im Markt. Eine Preismarke, die richtungsentscheidende Funktion hat. Und zwar mittelfristig richtungsentscheidende.

Steigt die Borussia Dortmund auf Tagesschlusskursbasis überzeugend dynamisch über 6,9 EUR an, aktiviert das ein mittelfristiges (also mehrmonatiges) Kaufsignal mit Projektionsziel 11,30 EUR. Wichtig ist aber gerade für neue Leserschaft dieses Verfahren zu verstehen: Der Aktienkurs muss, - das ist die Bedingung -, das Widerstandscluster (Nennen wir es Hindernis) bei 6,90 EUR aus dem Weg räumen können. Gelingt der Anstieg über 6,9 EUR nicht, entsteht auch kein Kaufsignal. Stellt euch über Guidants einen Kursalarm auf 6,9 EUR ein und lasst euch so beispielsweise per Email benachrichtigen, wenn der Kurs über 6,9 EUR läuft. Dann könnt ihr euch den Chart anschauen und entscheiden, ob ihr eine erste kleine Position einkauft.

Als aktiver Anleger heißt es für mich zunächst zu warten, solange der Kurs unter 6,9 EUR steht:

Wichtige Tradingregel: Du musst warten können

Borussia Dortmund

