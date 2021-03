BP steigt bei Daimler/BMW-Ladenetzbetreiber ein

Frankfurt (Reuters) - Der Tankstellenbetreiber BP beteiligt sich an dem zu Daimler und BMW gehörenden E-Auto-Ladestellenanbieter Charge Now.

BP werde mit einem Anteil von einem Drittel der dritte Gesellschafter der hinter Charge Now stehenden Gesellschaft Digital Charging Solutions (DCS), teilten die Autobauer am Dienstag mit. Deren Ladenetz umfasse heute mehr als 228.000 Ladepunkte in 32 Ländern. In einem ersten Schritt sollen 8700 Ladepunkte von bp in das europaweite DCS-Netz integriert werden. BP baue in Deutschland unter der Marke Aral pulse sein Angebot an ultraschnellen Ladepunkten bis Ende dieses Jahres auf 500 aus. Die Partnerschaft mit BP solle der DCS ermöglichen, ihr Portfolio kombinierter Lade- und Tanklösungen zu erweitern.