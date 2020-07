BRENNTAG - Langfristiger Abwärtstrend zu hohe Hürde?

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 51,000 € (XETRA)

Die Aktie von Brenntag markierte im April 2015 ein Allzeithoch bei 59,39 EUR. Anschließend kam es zu einer Abwärtsbewegung, welche die Aktie am 18. März 2020 auf ein Tief bei 28,68 EUR führte.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Nach diesem Anstieg kam es zu einer starken Erholung. Diese Erholung führte den Wert gestern an den Abwärtstrend seit 2015. Dieser Trend liegt heute bei ca. 51,95 EUR. Gestern prallte die Aktie an diesem Trend nach unten ab. Heute dürfte sie schwächer in den Handel starten.

Konsolidierung angelaufen?

Die Rally der letzten Wochen dürfte gestern zunächst einmal ihr Hoch gefunden haben. Kurzfristig ist mit einem Rückfall in Richtung 48,36 bis 47,80 EUR zu rechnen. Sollte die Aktie diesen Bereich durchbrechen, würde eine größere Konsolidierung in Richtung 41,11 EUR drohen. Mit einem stabilen Ausbruch über das gestrige Hoch bei 51,98 EUR könnten sich die Bullen aber neues Aufwärtspotenzial erarbeiten. In diesem Fall ergäbe sich die Chance auf einen Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 59,39 EUR.

Zusätzlich lesenswert:

APPLE - War es das nun?

Brenntag-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)