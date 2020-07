Britische Großbank Standard Chartered übertrifft Erwartungen

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Bank Standard Chartered ist im zweiten Quartal von der Corona-Pandemie und den politischen Problemen in Hongkong nicht so hart getroffen worden wie befürchtet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um ein Viertel auf 1,96 Milliarden US-Dollar (1,66 Mrd Euro) gefallen, teilte die Bank am Donnerstag in Hongkong und London mit. Damit schnitt das Finanzinstitut mit einem starken Geschäft in Asien und hier vor allem Hongkong besser ab, als von Bloomberg befragte Experten hatten./zb/mis