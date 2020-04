Britische Regierung - Johnsons Zustand verbessert sich

London (Reuters) - Dem an Covid-19 erkrankten britischen Premierminister Boris Johnson geht es Regierungsangaben zufolge besser.

Johnson sei guten Mutes und sein Zustand verbessere sich auf der Intensivstation weiter, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Nacht sei gut verlaufen und Johnson erhalte eine Standard-Sauerstoffbehandlung. Kulturminister Oliver Dowden sagte dem BBC-Fernsehen, Johnson habe sich aufsetzen und mit dem medizinischen Personal sprechen können. Der 55-Jährige war am Sonntag mit anhaltendem Fieber und Husten ins Londoner St.-Thomas-Krankenhaus eingeliefert und am Montagabend auf die Intensivstation verlegt worden, nachdem sich sein Zustand verschlechtert hatte. Künstlich beatmet wurde er den Angaben zufolge nicht.

Johnson war vor rund zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seine Symptome bezeichnete er damals als leicht. Johnsons Krankenhausaufenthalt fällt in die laut Wissenschaftlern voraussichtlich schwerste Phase der Pandemie. Zugleich ist die politische Debatte voll entbrannt, wie und wann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft zurückgefahren werden können. Außenminister Dominic Raab führt bis auf weiteres die Regierung.