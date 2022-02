Buffett-Aktie Verizon gehört dazu: Was ist ein „Dividend-Achiever“?

Die Verizon-Aktie ist ein sogenannter Dividend-Achiever. Das kann man einfach mal so in den Raum stellen. Wichtig ist es, diese These oder diesen Begriff mit weiteren Inhalt zu füllen. Ansonsten können wir das nicht überprüfen.

Heute soll es nicht um die Verizon-Aktie als sogenannten Dividend-Achiever hauptsächlich gehen. Nein, sondern primär darum, was sich hinter diesem Begriff denn eigentlich versteckt. Für Einkommensinvestoren können diese Aktien eine Menge Potenzial beinhalten. Vor allem, weil noch eine Menge Raum für Möglichkeiten vor diesen Aktien liegt.

Dividend-Achiever: Was ist das genau …?

Ein sogenannter Dividend-Achiever ist eine Dividendenaktie, die, sagen wir mal, ein Mindestmaß an Stabilität und Zuverlässigkeit bewiesen hat. Und eben auch ein moderates Wachstum in jedem einzelnen Jahr, wenn wir die Dividende betrachten. Per Definition gehört eine Aktie in diesen Kreis, wenn sie über mindestens zehn Jahre die Ausschüttungssumme je Aktie konsequent erhöht hat.

Zehn Jahre sind dabei kein so langer Zeitraum wie beispielsweise bei einem Dividendenkönig oder auch bei einem Dividendenaristokraten. Sehr häufig haben auch diese Aktien eine unsichere, volatile oder sogar eine Crash-Phase hinter sich gebracht. Und hier ihre Stärke bewiesen. Genau deshalb ist der Status als Dividend-Achiever so interessant.

Im Endeffekt geht es darum, dass diese Aktien ein solides Maß an Zuverlässigkeit besitzen. Aber sehr häufig bis zur Aristokratie oder einer königlichen Dividende noch viel Zeit vergeht. Und entsprechend viel Wachstumspotenzial noch entstehen kann. Trotzdem sind diese Dividend-Achiever nicht so bekannt oder beliebt wie die Aristokraten oder Könige, was dynamischere, wachstumsstärkere und manchmal auch günstigere Konditionen ermöglichen kann. Und damit eine bessere Gesamtrendite.

Die Verizon-Aktie gehört dazu

Im Kern sind das die wichtigen Merkmale eines Dividend-Achievers: eine Dividendenhistorie, die zehn Jahre konsequentes Wachstum vorweist und nicht gepatzt hat. Idealerweise ist das Wachstum mit einer Korrektur oder einem Crash verbunden, in dem die Anteilsscheine sich bewähren konnten.

Die Verizon-Aktie ist sogar als eine Beteiligung von Warren Buffett ein solcher Dividend-Achiever. Das allein macht die Aktie natürlich noch nicht zu einem Kauf. Mit inzwischen über anderthalb Jahrzehnten konsequentem Wachstum und momentan über 4,8 % Dividendenrendite können Foolishe Investoren grundsätzlich einen näheren Blick riskieren.

Allerdings gilt das für so manche Aktie, die zu diesem Kreis ausschüttender Anteilsscheine gehört. Es ist für Einkommensinvestoren häufig wichtig, abseits ausgetretener Pfade zu suchen. Vielleicht führt dich dieser Begriff ja auf eine vollkommen neue Fährte. Wobei es natürlich wichtig ist, unternehmensorientiert zu agieren. Und nicht jede Aktie direkt zu kaufen, nur weil sie sich als ein Mitglied in diesem Kreis der Dividendenaktien bezeichnen darf.

Der Artikel Buffett-Aktie Verizon gehört dazu: Was ist ein „Dividend-Achiever“? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Verizon.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images