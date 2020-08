Bundesregierung begrüßt Nahost-Vereinbarung als "zukunftsweisend"

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten begrüßt.

Die unter Vermittlung der USA getroffene Vereinbarung sei "zukunftsweisend", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen sei immer "ein Beitrag zum Frieden". Es bestehe nun die Hoffnung, dass die Vereinbarung den Weg für eine Zweistaatenlösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern öffne. Nur eine solche Lösung könne einen dauerhaften Frieden in der Region ermöglichen. Die Emirate und Israel steuern unter US-Vermittlung auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu, wie die drei Länder am Donnerstag ankündigten.