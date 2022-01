Bundesregierung bestätigt Scholz-Biden-Treffen in Washington am 7. Februar

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 7. Februar US-Präsident Joe Biden in Washington treffen.

Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. Beide Länder stünden in einem engen Verhältnis, die USA seien einer der wichtigsten Partner für Deutschland. Themen des Treffens sollen Fragen der Klimapolitik, die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Konflikt sein. Das US-Präsidialamt hatte den Termin zuletzt bereits bekanntgegeben.