Bundesregierung warnt vor neuer Dynamik der Corona-Infektionen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung warnt angesichts steigender Corona-Infektionen vor nachlassender Wachsamkeit.

"Ich will für die Bundesregierung sagen, dass die Entwicklung dieser Zahlen uns Sorgen macht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Er verwies darauf, dass die Infektionen sich im ganzen Land verbreiteten und nicht nur an einzelnen Punkten. Es sei auch bemerkenswert, dass deutlich mehr Jüngere unter den Infizierten seien, die mobil seien und das Virus schnell weitertragen könnten. "Wenn wir jetzt nicht alle aufpassen und wachsam sind, dann kann dieses Geschehen noch eine ganz eigene Dynamik entfalten." Derzeit sei das Gesundheitssystem gut vorbereitet. "Aber wir müssen eine Verschärfung der Situation vermeiden."

Das Robert-Koch-Institut hatte am Mittwoch mit 1226 Neuinfektionen ein Drei-Monats-Hoch bei den täglichen Zahlen vermeldet.