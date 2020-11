CAC40-Aktie macht Freudensprung

ACCOR S.A. - WKN: 860206 - ISIN: FR0000120404 - Kurs: 28,790 € (Paris)

Die Anteilsscheine der international agierenden französischen Hotelkette waren im Rahmen der Corona-Krise arg gebeutelt worden. Nun ist Besserung in Sicht: Die positiven Studiendaten von Pfizer und BioNTech zu ihrem Covid-19-Impfstoff lassen die Aktien der so genannten Corona-Verlierer kräftig ansteigen deutlich einbrechen. Die Aktien des international agierenden Hotelkonzerns gehören in diese Kategorie.

Wie ist die Chartsituation einzustufen?

Das charttechnische Bild der im CAC40 gelisteten Aktie hat sich in den vergangenen Handelstagen entscheidend aufgehellt: Im Bereich 21 bis 22 EUR wurde in den vergangenen Monaten ein tragfähiger mittelfristiger Boden ausgebildet und mit dem gestrigen Kurssprung über den mittelfristigen Abwärtstrend wurde ein prozyklisches Kaufsignal generiert.

So lange die Aktie nun nicht wieder per Tagesschluss unter die 26 EUR-Marke abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands vorerst nordwärts in den Bereich 33 bis 36 EUR.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)