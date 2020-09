CARL ZEISS MEDITEC - Die Bullen müssen Druck machen

In der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie herrscht momentan höchste Alarmbereitschaft. Der Aktienkurs kommt heute unter Druck und mit Verlusten von über 1,50 % ist sie zum Zeitpunkt dieser Zeilen die größte Verliererin im TecDAX. Diese relative Schwäche trifft leider auch auf ein charttechnisch schwieriges Umfeld. Die Aktie bewegte sich monatelang lediglich seitwärts, bevor im August die Bullen einen Ausbruchsversuch starteten. Dieser wurde mit einem kurzfristig neuen Hoch bei 99,70 EUR belohnt, womit eigentlich auch alle, zum Teil schweren Widerstände überwunden werden konnten. Leider aber blieb dann das Kaufinteresse aus und die Kurse kamen wieder zurück. Im Rahmen dieses Pullbacks tut man sich nun auch im Bereich der alten Widerstände relativ schwer, wie man heute sieht.

Richten wir den Blick in der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie nach vorne, müssen die Bullen zittern, haben aber noch Chancen. Es wäre extrem wichtig den gesamten Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 91,45 EUR zu halten. Diesem ersten Schritt müssen anschließend wieder anziehende Notierungen folgen und sollte es die Aktie dabei über 100 EUR schaffen, könnte der bullische Durchbruch endgültig gelungen sein. In diesem Fall wären anschließend weitere Gewinne auf 111 EUR und sogar wieder zum Jahreshoch möglich.

Die große Gefahr!

Die große Gefahr, der sich die Bullen momentan gegenübersehen, besteht in einem Fehlausbruch aus der jüngsten Range. In diesem Fall wird die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich wieder zur unteren Unterstützungszone um 85 EUR durchgereicht. Hier kann auch ein bärischer Ausbruch mit weiteren Zielen bei ca. 80 EUR nicht ausgeschlossen werden.

Carl Zeiss Meditec Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)