CDU ändert auf Wunsch von Merz Fahrplan bis zum Wahlparteitag

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU hat auf Wunsch von Friedrich Merz ihren Fahrplan bis zum Mitte Januar geplanten Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden erneut geändert. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Mail an CDU-Mitglieder vom Donnerstag hervor. Die für diesen Freitagabend geplante interne Vorstellungsrunde - "CDU Live" genannt - soll nun am 18. Dezember stattfinden. Am Tag zuvor ist ein solches Format mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet geplant, dem schärfsten Gegenkandidaten im Rennen um den Parteivorsitz.

Neben Ex-Unionsfraktionschef Merz und Laschet kandidiert der Außenpolitiker Norbert Röttgen um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Neben den drei internen Vorstellungsformaten sind zwei gemeinsame und öffentlich im Internet übertragene Runden aller drei Kandidaten am 14. Dezember und am 8. Januar geplant. Mitglieder sollen dabei online Fragen stellen. Am 14. Dezember will der CDU-Vorstand angesichts der Pandemielage entscheiden, auf welche Art ein Parteitag stattfinden kann - mit einem Präsenzparteitag rechnet wegen Corona kaum jemand. Die CDU-Spitze hat den 16. Januar als Datum für den Wahlparteitag ins Auge gefasst. Das Delegiertentreffen musste wegen der Pandemie bereits mehrfach verschoben werden.

Bei den Vorbereitungen der CDU-Zentrale für den Parteitag werden derzeit mehrere Formate besprochen. Sie reichten vom Präsenzparteitag über einen Digitalparteitag mit der Möglichkeit, dort rechtssicher digital zu wählen, bis hin zu einem Digitalparteitag mit einem verkürzten und pragmatischen Briefwahlverfahren, hatte Kramp-Karrenbauer kürzlich erklärt./bk/DP/nas