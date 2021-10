Cepton tritt dem Smart Cities Accelerator-Programm von Qualcomm bei

Mit seiner Mitgliedschaft will Cepton den Einsatz von Lidar-basierten Lösungen in intelligenten Städten und Smart Spaces fördern.

Cepton Technologies Inc., ein innovativer Anbieter von intelligenten Lidar-basierten Lösungen, tritt dem Qualcomm® Smart Cities Accelerator Program bei. Das Qualcomm Smart Cities Accelerator Program bringt Technologien und Unternehmen zusammen, damit die Projektpartner durch ihre Zusammenarbeit Innovationen vorantreiben können. So soll auch die globale Einführung von Smart Cities und intelligenten Smart Spaces beschleunigt werden.

Während des 3. Qualcomm Smart Cities Accelerate Events präsentierte The Indoor Lab eine Lösung zur Analyse von Menschenmengen, die Lidar-Sensoren von Cepton verwendet. ©The Indoor Lab.

Mit Hilfe der Qualcomm® IoT Services Suite planen Cepton und einer seiner wichtigsten Partner im Bereich Smart Spaces, The Indoor Lab, die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, um Smart Venues as a Service anzubieten. Dabei wird ein Lidar-basiertes Crowd-Analysesystem eingesetzt, das den Datenschutz berücksichtigt und die Nutzung von Räumen optimiert.

Mit seiner hochpräzisen 3D-Wahrnehmung und der 24/7-Verfügbarkeit ermöglicht Lidar eine breite Palette von Anwendungen, die dazu beitragen, sicherere, intelligentere und besser vernetzte Umgebungen zu schaffen. Zudem schützen Lidar-Sensoren die Privatsphäre von Personen dank der anonymisierten Daten. Ein Anwendungsbeispiel ist Ceptons Partnerschaft mit The Indoor Lab, das 2020 eine Lidar-basierte Lösung zur Analyse von Menschenmengen an einem Terminal des Orlando International Airport einsetzte. Der Flughafen nutzte die Lösung für eine anonyme Laufwege-Verfolgung, die dem Wartungspersonal bei der gezielten Reinigung half und die Reisenden dabei unterstützte Menschenansammlungen zu meiden.

Dr. Jun Pei, CEO von Cepton erläutert: „Unsere Technologie war bislang erfolgreich für die Überwachung von Verkehr und Fußgängern an Straßen- und Bahnkreuzungen in Echtzeit und für elektronische Mautsysteme im Einsatz. Auch die Sicherheit kritischer Infrastrukturen und die Analyse von Menschenmengen konnten unsere Lidar-Sensoren unterstützen. Mit unserer Teilnahme am Qualcomm Smart Cities Accelerator Program freuen wir uns darauf, unsere Technologien global zur Verfügung zu stellen.“

Über Cepton

Cepton ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochmodernen, intelligenten, Lidar-basierten Lösungen für eine Reihe von Märkten wie Automotive (ADAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und Smart Industrial Applications. Ceptons patentierte MMT®-basierte Lidar-Technologie ermöglicht zuverlässige, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen, die eine hochauflösende 3D-Wahrnehmung mit großer Reichweite für intelligente Anwendungen liefern.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit mehr als zwei Jahrzehnten kollektiver Erfahrung in einem breiten Spektrum fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologien geführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, USA, und verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Kanada, Japan und Indien, um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.cepton.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Das Qualcomm Smart Cities Accelerator Program ist ein Programm von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Qualcomm IoT Services Suite ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

