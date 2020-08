Chance & Risiko gleichermaßen hoch: 2 Aktien, mit denen du 1.000.000 € erreichen könntest!

Kann man mithilfe von Aktien das Ziel von einer Million Euro erreichen? Ja, definitiv, das ist möglich. Vor allem mit einem langfristigen und diversifizierten Ansatz kann die eins mit den sechs Nullen möglich sein. Wie gesagt: Über Jahrzehnte hinweg.

Aber mithilfe von einzelnen Aktien? Na ja, sagen wir es so: Es gibt zumindest Möglichkeiten, wie man diesem Ziel bedeutend näher kommt. Wobei man sich als Investor eines bewusst machen sollte: Chance und Risiko sind gleichermaßen hoch. Wobei eine vergleichsweise kleine Ausgangslage in einem starken Wachstumsmarkt ein Mix sein kann, der solche Chancen formt.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf zwei Aktien, die dir helfen könnten, 1.000.000 Euro zu erreichen. Und die einen solchen Mix grundsätzlich mitbringen.

1. Enwave

Eine erste Aktie, die in diesem Kontext interessant sein könnte, ist die von Enwave. Hast du diesen Namen noch nicht gehört? Eigentlich gar nicht so schlimm. Dahinter versteckt sich nämlich ein vergleichsweise kleiner Akteur, der Trocknungslösungen herstellt. Unter anderem für die Lebensmittelindustrie. Beziehungsweise Milchprodukte.

Was ist der Big Deal hinter Enwave? Das ist die spannende Frage: Womöglich steht das Unternehmen jetzt vor einer Neubewertung aufgrund eines neuen Marktes: nämlich Marihuana. Sofern die Welt der Cannabisproduzenten ein für alle Mal auf die Effizienzsteigerungen durch die Trocknungslösungen aufmerksam wird, könnte Enwave plötzlich besonders stark wachsen. Wie gesagt: Das könnte sogar zu einer Neubewertung führen.

Enwave besitzt dabei eine definitiv kleine Bewertung: Derzeit werden die Anteilsscheine mit einem Börsenwert von 110,3 Mio. US-Dollar bewertet. Es besteht grundsätzlich die Chance, dass die Cannabis-Produzenten nicht auf die Lösungen aufmerksam werden. Oder dass sich andere Trockungsverfahren durchsetzen. Sollte es jedoch zu einem Peak durch die Cannabisindustrie kommen, so könnte die Chance auf eine Vervielfältigung bestehen. Rund 110 Mio. US-Dollar Börsenwert scheinen vergleichsweise prädestiniert für eine solche Performance.

2. Innovative Industrial Properties

Eine zweite Aktie, die ebenfalls über eine geringe Bewertung verfügt, ist die von Innovative Industrial Properties. Der derzeitige Börsenwert beläuft sich zwar auf 2,6 Mrd. US-Dollar. Zugegeben: Das ist das Vielfache dessen von Enwave. Dennoch könnte die operative Ausgangslage auch hier noch vergleichsweise in den Anfängen stehen.

Innovative Industrial Properties ist ein US-amerikanischer Real Estate Investment Trust, der dadurch wächst, dass er Immobilien von Cannabis-Produzenten aufkauft und diese direkt wieder an die vorherigen Besitzer vermietet. Das schafft neues Kapital, das die Produzenten teilweise dringend benötigen. Jetzt womöglich mehr denn je in operativ schwierigen Zeiten des Coronavirus.

Innovative Industrial Properties könnte daher jetzt vor einem erneut starken Wachstum stehen: In den letzten Quartalen stiegen die Umsätze, Funds from Operations und dergleichen jeweils um über 200 %. Beziehungsweise bereinigt auf Basis jeder einzelnen Aktie zuletzt um über 100 %. Im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres wies IIP, so der Name des REIT in Kurzform, Funds from Operations je Aktie von 1,12 US-Dollar aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 104,23 US-Dollar entspräche das einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 23,2.

Sollte das Wachstum anhalten beziehungsweise sich weiter beschleunigen, so könnte auch hier vieles für eine starke Kursperformance sprechen. Selbst ein paar Jahre mit einem zuletzt durchschnittlichen Wachstum würden immerhin zu einer preiswerten Bewertung führen.

Starkes Wachstum und kleine Bewertung!

Die Aktien von Enwave und Innovative Industrial Properties sind daher im Wachstumsmarkt Cannabis aktiv beziehungsweise streifen ihn. Das könnte für ein langfristig intaktes Wachstum sprechen. Die derzeitige Ausgangslage bei den Bewertungen ist relativ klein. Das könnte ein Mix sein, mit deren Hilfe man als Investor einen Schritt in Richtung einer Million Euro gehen kann. Allerdings gilt es natürlich auch auf die Risiken zu achten.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

