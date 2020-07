Charttechnischer Musterknabe auf dem Vormarsch!

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 112,500 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten (Pfeil türkis im Tageschart unten) GodmodePLUS-Betrachtung zum Dax30-Wert ("MERCK KGaA - Defensive ist Trumpf!") lautete wie folgt: "...seit dem konsolidiert die Aktie innerhalb einer bullisch zu interpretierenden Flaggenformation. Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Anstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst. Ein Tagesschlusskurs oberhalb des EMA200 im Bereich 103,30 könnte daher der Startschuss für eine neue Aufwärtswelle in den Bereich 110 EUR darstellen. Mittelfristig hätte die Aktie sogar weiteres Potenzial an die obere Begrenzung der oben skizzierten mehrjährigen Seitwärtsrange im Bereich 115 EUR."

Schnelle 10 % ungehebelt mit defensivem Dax -Wert

Seit der oben genannten Analyse vom 25. Juni kennt die Aktie eigentlich nur eine Richtung: Nordwärts! Der Ausbruch über den EMA50/200 war das avisierte prozyklische Kaufsignal, die bullische Flaggenkonsolidierung wurde erwartungsgemäß gen Norden hin aufgelöst.

So lange die Aktie nun nicht wieder unter 104/105 EUR abrutscht, bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts und die Bullen behalten das Zepter in der Hand.

Das erste Kursziel (110 EUR) wurde bereits gestern erreicht, heute macht sich der Pharmawert bereits auf Richtung zweites Kursziel ("Bereich um 115 EUR"). Glückwunsch an alle GodmodePLUS-Abonnenten die hier frühzeitig dabei waren!

