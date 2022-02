Chemiekonzern DuPont ringt mit steigenden Rohstoffkosten

Frankfurt (Reuters) - Der US-Chemiekonzern DuPont stemmt sich mit Preiserhöhungen gegen die gestiegenen Rohstoffkosten.

Dank guter Nachfrage aus der Halbleiterbranche und höherer Preise stieg der Umsatz im abgelaufenen vierten Quartal um 14 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) erhöhte sich binnen Jahresfrist um fünf Prozent auf 973 Millionen Dollar. Im Gesamtjahr legte der Umsatz um 16 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar zu, der operative Gewinn um gut ein Fünftel auf 4,2 Milliarden.

Für 2022 stellte Finanzchefin Lori Koch einen Umsatzanstieg auf 17,4 bis 17,8 Milliarden Dollar in Aussicht, der operative Gewinn soll sich auf 4,3 bis 4,5 Milliarden belaufen. "Die Nachfrage der Verbraucher bleibt stark, aber die Inflation der Rohstoff- und Logistikkosten wird sich voraussichtlich weiterhin auf die Margen auswirken", sagte sie. "Wir gehen davon aus, dass die Ebitda-Marge im ersten Quartal 2022 in etwa auf dem Niveau des vierten Quartals 2021 liegen wird und sich Jahresverlauf weiter verbessert, bis sie sich in der zweiten Jahreshälfte wieder normalisiert hat."